Столтенберг объявил о планах НАТО согласовать полный пакет помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг объявил о планах альянса согласовать полный пакет помощи Украине

Государства-члены НАТО на саммите альянса в Мадриде согласуют полный пакет помощи Украине. Об указанных планах объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Мадридский саммит будет историческим прежде всего потому, что 30 союзников собираются в разгар крупнейшего кризиса безопасности в Европе с окончания Второй мировой войны», — уточнил он и добавил, что в ходе встречи будет принято много важных решений, в том числе касающихся Украины.

По словам генсека, будет утверждена новая стратегическая концепция, которая является путеводителем для будущего НАТО. Кроме того, планируется согласовать крупнейшее преобразование коллективной обороны с увеличением войск, готовностью к быстрому реагированию и большим количеством оборудования наготове.

«Мы также примем важные решения, связанные с южным [флангом], что особенно важно для Испании и других южных союзников. В центре внимания, конечно же, Россия и Украина, но мы не должны забывать и о других угрозах, включая терроризм или нестабильность в Северной Африке и Сахеле», — заключил Столтенберг.

Ранее Столтенберг признал, что страны НАТО значительно нарастили поставки оружия Украине еще до начала российской спецоперации. Он также анонсировал выделение Киеву новой военной помощи.