Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

Канцелярия Ниинисте заявила, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Фото: Reuters

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Об этом альянс сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте подтвердила, что Анкара решила поддержать вступление двух стран в альянс.

Состоятся церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО

пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования. «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил генсек.

Материалы по теме:
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022
«Они хотят победить» США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
«Они хотят победить»США тратят миллиарды на военную помощь Украине. Зачем Америка втягивается в конфликт с Россией?
13 июня 2022
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз. Какую роль в этом играют США?
Конфликт на Украине раскалывает Евросоюз.Какую роль в этом играют США?
18 апреля 2022

Он добавил, что членство двух стран будет важным для альянса, но «наибольшее значение будет иметь для балтийского региона».

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира

Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Реакция Финляндии и Турции

Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Венгрия не поддержала санкции против России. Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
Венгрия не поддержала санкции против России.Как ее лидер идет на конфликт с Европой и удерживает власть?
17 мая 2022

Церемония прошла сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу. По словам Ниинисте, он рад завершить «турецкий» этап на пути к членству в альянсе.

При этом в канцелярии президента Турции рассказали, что Анкара смогла добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом

канцелярия президента Турции

Кроме того, Швеция и Финляндия согласились не поддерживать признанную в Турции террористическую организацию фетхуллахистов (ФЕТО), внести ряд изменений в законодательство для борьбы с терроризмом, а также разрешить Анкаре поставлять вооружения.

Ответ России

Сенатор Совфеда России Андрей Климов, комментируя решение о вступлении двух стран в альянс, заявил, что РФ является настолько мощной державой, что в глобально-стратегическом смысле это решение не будет иметь значения.

Материалы по теме:
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине. Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
Польша хочет втянуть НАТО в конфликт на Украине.Почему вражда с Россией не поможет Варшаве укрепить позиции на Западе?
21 апреля 2022
«Настал час расплаты» Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
«Настал час расплаты»Турция не пускает Финляндию и Швецию в НАТО. Что Эрдоган потребует в обмен на свое согласие?
23 мая 2022
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022

При этом депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит.

Как считает Морозов, две страны, претендующие на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО
В Совфеде назвали детским поступком высылку российских дипломатов из Болгарии
В Госдуме предрекли создание новых военных союзов из-за политики расширения НАТО
Воевавший на Украине британский наемник обжаловал смертный приговор
Китай обеспокоился новой стратегической концепцией НАТО
В России разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей
Российский дипломат раскритиковал выступление Зеленского в Совбезе ООН
Германия предложила оставить на родине отправляемые на Восток новые бригады НАТО
В США предрекли потопление самого могущественного корабля России
В Китае заявили о непредсказуемости развития украинского кризиса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.