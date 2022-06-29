Турция поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

Канцелярия Ниинисте заявила, что Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

НАТО объявила о достижении соглашения с Турцией о приеме в состав альянса Швеции и Финляндии. Об этом альянс сообщил в своем Twitter-аккаунте.

Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте подтвердила, что Анкара решила поддержать вступление двух стран в альянс.

Состоятся церемония подписания соглашения между Турцией, Швецией и Финляндией и пресс-конференция генсека НАТО пресс-служба НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования. «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — отметил генсек.

Он добавил, что членство двух стран будет важным для альянса, но «наибольшее значение будет иметь для балтийского региона».

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира Йенс Столтенберг генеральный секретарь НАТО

Реакция Финляндии и Турции

Также канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО.

Церемония прошла сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу. По словам Ниинисте, он рад завершить «турецкий» этап на пути к членству в альянсе.

При этом в канцелярии президента Турции рассказали, что Анкара смогла добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом канцелярия президента Турции

Кроме того, Швеция и Финляндия согласились не поддерживать признанную в Турции террористическую организацию фетхуллахистов (ФЕТО), внести ряд изменений в законодательство для борьбы с терроризмом, а также разрешить Анкаре поставлять вооружения.

Ответ России

Сенатор Совфеда России Андрей Климов, комментируя решение о вступлении двух стран в альянс, заявил, что РФ является настолько мощной державой, что в глобально-стратегическом смысле это решение не будет иметь значения.

При этом депутат Госдумы Олег Морозов прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Он выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит.

Как считает Морозов, две страны, претендующие на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.