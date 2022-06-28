Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике

Депутат Госдумы Морозов: Россия не спустит «никакие шалости» Финляндии и Швеции на Балтике
Олег Морозов

Олег Морозов. Фото: Данила Егоров / «Коммерсантъ»

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит. По его словам, две страны, претендующие на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила канцелярия финского президента Саули Ниинисте. После переговоров в Мадриде стороны подписали соответствующее соглашение.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц призвал к продолжению переговоров с Путиным
Президент Финляндии назвал сроки восстановления отношений с Россией
Под Курском сбили украинский беспилотник
Джонсон раскрыл последствия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Аналитики рассказали о потерях стран ЕС из-за остановки поставок газа из России
Европейской стране предсказали проблемы с газом из-за снижения поставок в ФРГ
Глава Евросовета поддержал вступление Финляндии и Швеции в НАТО
12-летняя девушка-боец MMA победила соперницу вдвое старше себя
В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике
Под Лисичанском задержали воюющих на стороне Украины иностранных наемников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.