В Госдуме выступили против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике

Депутат Госдумы Морозов: Россия не спустит «никакие шалости» Финляндии и Швеции на Балтике

Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов прокомментировал процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Его слова приводит РИА Новости.

Парламентарий выступил против «шалостей» Финляндии и Швеции на Балтике и заявил, что Россия их не спустит. По его словам, две страны, претендующие на вступление в НАТО, обладают хорошей исторической памятью.

«Трудно представить военную активность скандинавов на российском направлении. Но тем не менее надо им с первого дня дать понять: никакие военные шалости на Балтике мы им не спустим. А тем более на границе. Полагаем, у них хорошая историческая память», — подчеркнул Морозов.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила канцелярия финского президента Саули Ниинисте. После переговоров в Мадриде стороны подписали соответствующее соглашение.