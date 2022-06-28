Россия отреагировала на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Сенатор Климов заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не имеет значения для РФ

Сенатор Совфеда России Андрей Климов в беседе с РИА Новости отреагировал на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

По его словам, РФ является настолько мощной державой, что в глобально-стратегическом смысле это решение не будет иметь значения. При этом Климов, комментируя сроки вступления Швеции и Финляндии в НАТО, заявил, что скорость, с которой они превращаются в цель, должна их беспокоить.

Ранее канцелярия президента Финляндии Саули Ниинисте сообщила, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Церемония подписания состоялась сразу после переговоров с участием президента Турции Тайипа Эрдогана. С турецкой стороны документ подписал глава МИД Мевлют Чавушоглу.