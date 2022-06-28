Вступление Швеции и Финляндии в НАТО назвали самым быстрым в истории

Генсек Столтенберг назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО самым быстрым в истории

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что присоединение Швеции и Финляндии к альянсу станет наиболее стремительным за все время его существования, сообщает РИА Новости.

Столтенберг назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО самым быстрым за все время деятельности организации. «То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», — подчеркнул он.

Генсек НАТО добавил, что членство Швеции и Финляндии станет важным для альянса, но «наибольшее значение будет иметь для балтийского региона».

«Вступление Финляндии и Швеции в НАТО важно для этих стран. Просто посмотрите на карту и поймете, что они изменят всю ситуацию в балтийском регионе. Они прикроют балтийские страны — Эстонию, Литву и Латвию, а также позволят нам усилить присутствие в этой части мира», — объяснил Столтенберг.

Ранее стало известно, что Турция решила поддержать членство Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом заявила канцелярия финского президента Саули Ниинисте. После переговоров в Мадриде стороны подписали соответствующее соглашение.