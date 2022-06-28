Турция заявила об устранении препятствий для членства Финляндии и Швеции в НАТО

Канцелярия Эрдогана: Турция добилась от Швеции и Финляндии шагов для членства в НАТО

В канцелярии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали ТАСС, что Анкаре удалось добиться от Швеции и Финляндии желаемых шагов для того, чтобы препятствия для их членства в НАТО были устранены.

«Турция получила то, что хотела. Страны согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее ответвлениями. Будет снято эмбарго на поставки продукции оборонной промышленности, расширено сотрудничество в этом направлении. Будет создан структурированный механизм сотрудничества для обмена разведданными в борьбе с терроризмом», — заявили в канцелярии.

Помимо этого Швеция и Финляндия согласились не оказывать поддержку признанной в Турции террористической организации фетхуллахистов (ФЕТО), внести ряд изменений в законодательство для борьбы с терроризмом, а также разрешить Анкаре поставлять вооружения.

Ранее президент США Джо Байден подчеркнул, что в настоящее время НАТО переживает ключевой момент в истории своего существования. «Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность», — отметил американский лидер.