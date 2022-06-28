Байден заявил о ключевом моменте в истории НАТО

Президент США Байден заявил, что НАТО переживает ключевой момент в своей истории

В настоящее время НАТО переживает ключевой момент в истории своего существования. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передаетРИА Новости.

По словам американского лидера, на грядущем саммите Североатлантического альянса в Мадриде странам-резидентам придется обсудить целый ряд ключевых вопросов: совместные обязательства в сфере безопасности, усиление альянса и ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.

«Сегодня мы стоим вместе, чтобы защитить нашу общую безопасность», — заявил Байден. Он также подчеркнул единство стран НАТО в вопросах поддержки украинского режима.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбург назвал санкции против России ценой, которую стоит заплатить за свободу. По словам генсека, в интересах Североатлантического альянса поддерживать Украину, чтобы мир не стал менее безопасным. Он подчеркнул, что Киев уже заплатил наиболее высокую цену.