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Генсек НАТО назвал санкции против России ценой за свободу

Генсек НАТО Столтенберг назвал санкции против РФ ценой, которую стоит заплатить за свободу

Фото: Johanna Geron / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенбург назвал санкции против России ценой, которую стоит заплатить за свободу. Его слова передает Reuters.

По словам генсека, в интересах Североатлантического альянса поддерживать Украину, чтобы мир не стал менее безопасным. Он подчеркнул, что Киев уже заплатил наиболее высокую цену.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что объявленное НАТО увеличение контингента в Восточной Европе является нарушением старых обещаний. По его словам, усиление альянсом восточного фланга в Европе планировалось вне зависимости от решений саммита НАТО в Мадриде.

Мировая история санкций
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Виктория Кондратьева
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