Лавров ответил на планы НАТО усилить восточный фланг в Европе

Глава МИД России Лавров назвал планы НАТО усилить восточный фланг нарушением обещаний

Анонсированное НАТО увеличение контингента в Восточной Европе является нарушением старых обещаний. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам Совещания Министров иностранных дел в Ашхабаде, передает РИА Новости.

Усиление альянсом восточного фланга в Европе на 200 тысяч военнослужащих планировалось вне зависимости от решений саммита НАТО в Мадриде, отметил глава ведомства, поскольку это продолжение старой политической линии США. «Поэтому для нас это неудивительно», — ответил Лавров на планы альянса.

По его мнению, приближение западной военной инфраструктуры вплотную к границам России объясняется правилами миропорядка, навязанными Соединенными Штатами остальному миру.

Ранее власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза. Также в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости.