Польша решила увеличить численность армии в 2,5 раза из-за «угрозы России»

Качиньский: Польша увеличит численность армии в 2,5 раза из-за «российской угрозы»

Власти Польши решили расширить численность армии более чем в 2,5 раза: со 150 тысяч до 400 тысяч военных. Кроме того, в стране планируют докупить модернизированное оружие, чтобы суметь противостоять «российской угрозе» в случае необходимости. Об этом заявил глава правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, цитату приводит издание Visegrád 24.

При этом ранее Варшава планировала увеличить численность армии лишь в два раза, до 300 тысяч солдат.