Турция одобрит заявку Финляндии в НАТО до президентских выборов

Турция намерена одобрить заявку Финляндии в НАТО до президентских выборов 14 мая

Турция намерена одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО отдельно от Швеции до президентских выборов 14 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Турция планирует одобрить заявку Финляндии на членство в НАТО, отдельно от заявки Швеции, в преддверии выборов, которые состояться 14 мая», — рассказали агентству турецкие чиновники.

В июле 2022 года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. Эти государства станут частью альянса после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении. В настоящее время членство Финляндии и Швеции в альянсе не ратифицировали только Венгрия и Турция.