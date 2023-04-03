Стала известна дата официального вступления Финляндии в НАТО

Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля во время встречи глав МИД альянса

Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля во время встречи глав МИД альянса, сообщает Verdens Gang.

«Если все пройдет хорошо в течение следующих 24 часов, финский флаг может быть поднят на лужайке перед штаб-квартирой НАТО в ходе официальной церемонии», — сказано в публикации.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Финляндия официально вступит в альянс во вторник, 4 апреля. Он добавил, что скорое присоединение страны к альянсу положительно скажется на ее безопасности, а также на безопасности Швеции.

Лидеры стран НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию присоединиться к альянсу на саммите в Мадриде 29 июня. Турция последней из стран НАТО поддержала заявку Хельсинки на присоединение к альянсу. 27 марта документ ратифицировал парламент Венгрии, которая также на протяжении нескольких месяцев воздерживалась от этого шага.