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00:19, 31 марта 2023Мир

Парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО

Парламент Турции ратифицировал заявку Финляндии на вступление в НАТО

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральная ассамблея парламента Турции ратифицировала заявку Финляндии на вступление в НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдано 276 голосов. Вице-спикер парламента Хайдар Акар, огласив результаты голосования, поздравил страну и ее жителей.

Таким образом снято последнее препятствие на пути расширения НАТО на восток. После того одобрения заявки турецким парламентом останется только бумажная работа — обмен письмами и подача уже готовых документов о вступлении Финляндии в альянс. Подача документов пройдет вместе с Госдепартаментом США — эта страна является депозитарием НАТО в соответствии с учредительным договором альянса.

Как говорил ранее президент страны Саули Ниинистё, Финляндия может стать членом альянса уже на этой неделе.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. В июле того же года страны-члены Североатлантического альянса подписали протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.

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Марина Совина
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