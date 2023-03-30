Последнее препятствие для расширения НАТО на восток снимут 30 марта

NYT: парламент Турции одобрит заявку Финляндии на вступление в НАТО 30 марта

Ожидается, что уже 30 марта парламент Турции ратифицирует заявку Финляндии на вступление в НАТО. Тем самым будет снято последнее препятствие на пути расширения Североатлантического альянса на восток, пишет издание The New York Times.

После того как турецкий парламент одобрит заявку, останется только бумажная работа — обмен письмами и подача уже готовых документов о вступлении Финляндии в альянс. Подача документов пройдет вместе с Госдепартаментом США — эта страна является депозитарием НАТО в соответствии с учредительным договором альянса.

Вступление Финляндии в альянс станет серьезным изменением в балансе сил в регионе на фоне напряженных отношений между Западом и Россией, испортившихся после начала военной операции на Украине.

Как говорил ранее президент страны Саули Ниинистё, Финляндия может стать членом альянса уже на этой неделе.