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19:21, 27 марта 2023Мир

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Reuters: парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Глеб Бажуткин
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