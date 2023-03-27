Парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО
Reuters: парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в НАТО
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