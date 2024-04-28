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09:29, 28 апреля 2024Бывший СССР

В Латвии признали невозможность заменить российские лекарства

Минздрав Латвии признал невозможность заменить российские лекарства

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Министерство здравоохранения Латвии выступило против замены лекарств из России и Белоруссии из-за отсутствия заменителей. Об этом сообщает латвийский телеканал TV3.

Ведомство ответило на предложение депутата Сейма Латвии Угиса Митревица. По мнению политика, приобретение российских и белорусских медикаментов в рамках государственных закупок является абсурдным.

«Заменителей им нет, поэтому Минздрав не поддерживает план запретить подобные товары в государственных и муниципальных публичных закупках», — признали в министерстве. Подчеркивается, что около 10 процентов лекарств, которые необходимы пациентам, поставляются из России и Белоруссии и их невозможно заменить.

Ранее Литва при поддержке Чехии, Латвии и Эстонии задумалась о введении новых запретов на поставки из России. Странам Европы предложили запретить импорт черных металлов.

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      Юрий Леонов
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