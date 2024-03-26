Европейская страна задумалась о новых запретах на поставки из России

Литва предложила странам Европы запретить импорт российских меди и алюминия

Литва при поддержке Чехии, Латвии и Эстонии задумалась о введении новых запретов на поставки из России. Странам Европы предложили запретить импорт черных металлов, меди, алюминиевых отходов и лома, со ссылкой на литовское Министерство окружающей среды сообщает РИА Новости.

Соответствующее предложение озвучили на заседании Совета ЕС по окружающей среде в Брюсселе. Как отмечают в профильном ведомстве, с 2022 по 2023 год через Литву в европейские страны поставили российских металлов на сумму более 118 миллионов евро.

Трансграничные перевозки алюминиевых отходов регулируются Базельской конвенцией и положением о транспортировке отходов. Поэтому отдельные государства-члены не могут в одностороннем порядке запрещать или ограничивать такой импорт на национальном уровне, и Литве с партнерами необходимо одобрение других стран-участниц ЕС.

Ранее министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский союз. Инициатором обращения стала Литва. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, доходами от продажи зерна Москва финансирует специальную военную операцию, а также оказывает этими поставками давление на внутренний рынок ЕС, конкурируя с продукцией местных производителей.