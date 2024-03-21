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01:59, 21 марта 2024Экономика

В ЕС призвали запретить импорт зерна из России

Страны Балтии, Польша и Чехия призвали ЕК запретить импорт зерна из РФ в ЕС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии призвали Еврокомиссию запретить импорт зерна из России и Белоруссии в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщило министерство сельского хозяйства Литвы.

Инициатором обращения стала Литва. Главы ведомств также попросили еврокомиссаров «обеспечить сотрудничество стран-членов ЕС, чтобы это ограничение эффективно применялось на всей территории ЕС».

«Министры подчеркнули важность реализации мер, направленных на предотвращение попадания украденного зерна из Украины на рынок ЕС», — говорится в сообщении. По словам министра сельского хозяйства Литвы Кестутиса Навицкаса, доходами от продажи зерна Москва финансирует специальную военную операцию, а также оказывает этими поставками давление на внутренний рынок ЕС, конкурируя с продукцией местных производителей.

Ранее газета Financial Times сообщила о планах властей ЕС ввести пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну. По словам собеседников, эта мера позволит европейским странам снизить спрос на этот вид агропродукции и «успокоить фермеров».

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      Марина Совина
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