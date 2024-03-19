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09:15, 19 марта 2024Экономика

В Европе придумали способ снизить спрос на зерно из России

FT: Еврокомиссия введет пошлины на зерно из России, чтобы снизить спрос

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) в ближайшее время введет пошлины на зерно из России и Белоруссии в размере 95 евро за тонну, чтобы снизить спрос на него и «успокоить фермеров», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, придуманный европейским властями способ позволит поднять цены на указанную продукцию как минимум на 50 процентов. Помимо этого, пошлины в размере 50 процентов будут введены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Принятие решения запланировано на фоне акций протестующих в странах Евросоюза, требующих вернуть таможенные пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмена которых, как заявляют фермеры из Польши, Венгрии и Словакии, снизила их выручку. С призывом запретить поставки зерна из России ранее выступали некоторые европейские политики, в частности министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс

В первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года РФ нарастила экспорт зерновых и зернобобовых до рекордного уровня, поставив за рубеж почти 39 миллионов тонн продукции.

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      Дмитрий Воронин
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