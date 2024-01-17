Россия обновила рекорд по поставкам зерна

Россия обновила трехлетний рекорд экспорта зерна

В первой половине 2023-2024 сельскохозяйственного года (с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года) Россия нарастила экспорт зерновых и зернобобовых, обновив трехлетний рекорд по этому показателю. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра АО «Русагротранс» пишет РИА Новости.

За обозначенный период из РФ было экспортировано почти 39 миллионов тонн зерна (с учетом зернобобовых и муки), что на 19 процентов больше, чем поставки в сезоне 2020-2021 (32,7 миллиона тонн), отметили эксперты. На пшеницу из общего объема пришлось 27,6 миллиона тонн, ячмень — 5 миллионов тонн, также за границу было продано 3 миллиона тонн кукурузы.

Основными покупателями российской пшеницы стали Турция (4,06 миллиона тонн) и Египет (почти 3 миллиона). В пятерку по объему импорта вошли также Бангладеш (2,1 миллиона тонн), Алжир (1,5 миллиона тонн) и Пакистан (1,2 миллиона тонн).

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что, по предварительной оценке, во всех регионах России в 2023 году собрали в общей сложности 147 миллионов тонн зерновых агрокультур. На долю пшеницы пришлось почти две трети (95 миллионов тонн) от этого объема. Она назвала такой урожай зерновых «очень хорошим результатом», отметив, что на него повлияли благоприятные погодные условия.

