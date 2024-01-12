В России раскрыли объем собранного за год зерна

Вице-премьер Абрамченко: в 2023 году в России собрали 147 миллионов тонн зерна

По итогам 2023 года в России с учетом статистических данных по всем регионам собрали в общей сложности 147 миллионов тонн зерновых агрокультур. Эта оценка является предварительной, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

При этом, как уточнила Абрамченко, большую часть собранного зерна составила пшеница. На ее долю (порядка 95 миллионов тонн) пришлось почти две трети собранного зерна.

Собранный в 2023 году урожай зерновых в России вице-премьер назвала «очень хорошим результатом». На это во многом повлияли благоприятные погодные условия. «Не было никаких драматических событий, климатических катаклизмов, повезло с погодой», — заключила Абрамченко.

В то же время собранный в 2023 году урожай зерновых не дотянул до рекордных показателей 2022-го. Тогда в стране было собрано в общей сложности 157,6 миллиона тонн этих видов агрокультур. Тот результат оказался рекордным. При этом урожай пшеницы составил 104 миллиона тонн. Впрочем, результат 2023 года оказался гораздо выше уровней 2021 и 2020 годов. Тогда в стране собрали 121,4 и 133,5 миллиона тонн зерновых соответственно.