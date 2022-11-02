В России заявили о рекорде по сбору зерна

Премьер Мишустин заявил, что в 2022 году в России собрали рекордные 150 млн тонн зерна

В 2022 году в России было собрано 150 миллионов тонн зерна, рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Агропромышленный комплекс в этом году показывает отличные результаты. Достигнут новый рекорд по зерновым», — заявил он. Мишустин отметил аналогичные успехи страны в сборе картофеля, тепличных овощей, фруктов, сои и рапса.

Премьер-министр добавил, что в настоящее время в некоторых регионах идет заготовка кормов и сев озимых. Он также подчеркнул, что сейчас необходимо помочь агробизнесу «с обновлением техники, оборудования отечественного производства» и «в полном объеме и вовремя довести до сельхозпроизводителей средства государственной поддержки».

В конце октября глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев похвалил российских аграриев и заявил об успехах российского сельского хозяйства в целом, а в августе допускал ухудшение ситуации со сбором зерновых в России. Тогда министр отмечал, что планы по экспорту зерна на уровне 50 миллионов тонн по итогам уборочной кампании могут не реализоваться. Он указывал на сложности с поставками комплектующих к технике иностранного производства, сильные дожди на отдельных территориях, ветры, высокую влажность, а также холодную весну.

Ранее также стало известно, что Россия возобновит свое участие в зерновой сделке, которое она приостанавливала на несколько дней. В ООН отмечали, что поставки пшеницы из России за рубеж с июля по сентябрь, после начала действия зерновой сделки, выросли в три раза.

