В ООН назвали выгоду России от зерновой сделки

UNCTAD: экспорт пшеницы из России в результате зерновой сделки вырос в три раза с июля

С июля по сентябрь поставки пшеницы из России за рубеж выросли в три раза, заявила на заседании Совета Безопасности ООН по зерновой сделке генеральный директор Организации ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен. Ее слова приводит ТАСС.

Она объяснила, что экспорт увеличился в результате действия договоренностей по поставкам зерна. «Воздействие этих соглашений за короткий период времени на глобальное благосостояние очевидно», — назвала выгоду от зерновой сделки Гринспен. За аналогичный период объемы поставок пшеницы с Украины выросли более чем в четыре раза, добавила она.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Ранее в Министерстве обороны заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Военное ведомство настаивает, что к случившемуся была причастна Великобритания.

В тот же день министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Москва с учетом высокого урожая 2022 года готова полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам. Тем не менее Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов по коридору в Черном море 31 октября в рамках зерновой сделки без участия России.

На фоне заявления России мировые цены на пшеницу подскочили за день на 5 процентов.