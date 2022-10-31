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10:50, 31 октября 2022Экономика

Мировые цены на пшеницу подскочили

Цены на пшеницу в мире подскочили почти на 5% после приостановки зерновой сделки
СюжетВывоз зерна из Украины:

Фото: Unsplash

На открытии торгов на Чикагской товарной бирже мировые цены на пшеницу подскочили почти на 5 процентов, свидетельствуют данные торгов. Триггером для роста цен послужил тот факт, что Россия объявила о приостановке зерновой сделки.

Утром в понедельник, 31 октября, декабрьский фьючерс на пшеницу растет в цене на 4,71 процента, до 8,76 доллара за бушель.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Причиной ведомство назвало атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе на суда Черноморского флота. Военное ведомство настаивает, что к случившемуся была причастна Великобритания.

В тот же день министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что Москва с учетом высокого урожая 2022 года готова полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам.

Тем не менее Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов по коридору в Черном море 31 октября в рамках зерновой сделки без участия России.

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Платон Щукин
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