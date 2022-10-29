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18:04, 29 октября 2022Экономика

Россия заявила о готовности полностью заместить украинское зерно

Глава Минсельхоза Патрушев заявил о готовности России полностью заместить украинское зерно

Фото: Rajeev Ramdas / Unsplash

С учетом высокого урожая 2022 года Москва готова полностью заместить украинское зерно и производить поставки всем желающим государствам по приемлемым ценам. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, сообщает в субботу, 29 октября, РИА Новости.

«В текущем году в России уже собрано 150 миллионов тонн зерновых, и экспортный потенциал в текущем сезоне мы оцениваем более чем в 50 миллионов тонн», — уточнил глава Минсельхоза России.

Ранее 29 октября Министерство обороны заявило о том, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Военное ведомство указало на причастность к нападению Великобритании, назвав его террористическим актом. Также было отмечено, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

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Игорь Дмитров
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