План движения судов в Черном море согласовали без участия России

Украина, Турция и ООН согласовали движение 16 судов в Черном море 31 октября без России

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 16 судов по коридору в Черном море 31 октября в рамках зерновой сделки без участия России. Уточненные данные привела Всемирная организация, передает ТАСС.

Изначально Совместный координационный центр (СКЦ) сообщил о согласовании движения 14 судов. Согласно принятому решению, по морскому гуманитарному коридору должны пройти 12 идущих из Украины судов и два — прибывающих. Отмечалось, что делегация ООН проинформировала Россию о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ.

Как заявил источник в российском МИД, решения по зерновой сделке, принятые без участия Москвы, ни к чему не обязывают. В то же время Россия продолжит диалог по вопросам сделки с Турцией и ООН, добавили в СКЦ.

Работу СКЦ координируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Россия приостановила участие в зерновой сделке

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке и назвало инцидент террористическим актом, а также подчеркнуло, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

После этого Минобороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины. Там добавили, что 30 и 31 октября перед входом в Стамбул продолжится досмотр судов, груженных зерном.

Позже замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что обсуждать условия возвращения можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота. «В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее», — сказал он.

На Западе Россию призвали пересмотреть решение по сделке

После отказа России от зерновой сделки активные контакты для возобновления инициативы начал проводить генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Ради этого он отложил отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире. Гутерриш рассчитывает на полную реализацию инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также устранение препятствий для экспорта российских товаров.

Также пересмотреть решение об участии в сделке Москву призвали в НАТО. По словам официального представителя альянса Оаны Лунгеску, это необходимо, чтобы «продовольствие достигло тех, кто в нем больше всего нуждается». Она также попросила Россию прекратить «милитаризацию продовольствия».

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель тоже призвал Россию отменить решение по сделке. Он заявил, что это «ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса». За восстановление сделки высказался и госсекретарь США Энтони Блинкен.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из портов Одессы, Южного и Черноморска.