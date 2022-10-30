США призвали Россию возобновить участие в зерновой сделке

Госсекретарь Блинкен заявил, что США призывают РФ возобновить участие в зерновой сделке

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США призывают Россию возобновить участие в зерновой сделке. Об этом сообщает ТАСС.

Он заявил, что США сожалеют о приостановке своего участия в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН.

«Мы призываем правительство РФ возобновить свое участие в инициативе, полностью соблюдать договоренность и работать над гарантированием того, чтобы люди по всему миру по-прежнему имели возможность получать пользу, обеспечиваемую инициативой», — сказал он.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.