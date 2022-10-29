Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила генсека ООН Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи.

Высокопоставленный дипломат указал, что на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.

«Таким образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период», — указывается в обращении.

Небензя добавил, что атакованные в акватории Севастополя корабли и инфраструктура использовались для функционирования гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки. Постпред подчеркнул, что нападение было совершено под прикрытием коридоров безопасности черноморской инициативы.

Ранее 29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Зерновая сделка была подписана 22 июля в Стамбуле Россией, Украиной, Турцией и ООН. Соглашение предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. 20 октября первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что не стоит быть слишком оптимистичными насчет продления зерновой сделки.