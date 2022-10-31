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00:31, 31 октября 2022Мир

Россия продолжит диалог по зерновой сделке с Турцией и ООН

Россия продолжит диалог с Турцией и ООН после приостановки участия в зерновой сделке

Фото: Eduard Korniyenko / Reuters

Россия продолжит диалог по вопросам зерновой сделки с Турцией и ООН после того, как Москва приостановила в ней свое участие. Об этом сообщил Совместный координационный центр (СКЦ), передает РИА Новости.

Отмечается, что Россия заявила об этом на пленарном заседании, собранном в СКЦ секретариатом ООН. «Делегация РФ также выразила готовность к дистанционному взаимодействию по вопросам, требующим немедленного решения от СКЦ», — добавили там.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота в Севастополе 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Марина Совина
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