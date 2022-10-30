Возвращение РФ в «зерновую сделку» возможно после расследования атак на бухту Севастополя

В МИД России назвали условие для возвращения в «зерновую сделку», сообщило РИА Новости. По словам замглавы ведомства Андрея Руденко обсуждать условия возвращения можно только после расследования атак на бухту Севастополя и корабли Черноморского флота.

«В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее», — сказал Руденко на встрече с журналистами. По его словам, только после расследования и изучения всех деталей нападения, которое МИД ранее назвал терактом, можно будет говорить о дальнейших шагах.

Замминистра напомнил, что обсуждение проблемы произойдет на Совете Безопасности ООН, который созвала Российская Федерация. Руденко отметил, что Москва рассчитывает на контакты с ООН и Турцией по зерновой сделке после приостановки в ней своего участия, добавив, что переговоры могут состояться в ближайшее время.

Беспилотники атаковали корабли Черноморского флота 29 октября. После случившегося Кремль обвинил Лондон в подготовке теракта. На защиту Великобритании встала Франция, назвав необоснованными обвинения Москвы.

Ранее стало известно, что Турция приостановила выход судов из портов Украины. А те, что уже ожидают входа в Стамбул будут тщательно досматривать.