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18:29, 30 октября 2022Мир

Турция заявила о приостановке выхода судов из портов Украины

Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов из портов Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yoruk Isik / Reuters

Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке. В сообщении на сайте ведомства сказано, что к данной мере прибегли после атаки на суда Черноморского флота в бухте Севастополя.

«Российская Федерация проинформировала ООН и власти Турции о том, что зерновая инициатива временно приостановлена из-за атаки в Севастополе 29 октября. Российский персонал, работающий в Совместном координационном центре в Стамбуле, все еще находится там, — говорится в сообщении. — В этот период отправление судов с Украины осуществляться не будет».

В турецком военном ведомстве добавили, что 30 и 31 октября перед входом в Стамбул продолжится досмотр судов, груженных зерном.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора. Франция, в свою очередь, вступилась за Великобританию, назвав обвинения безосновательными и бездоказательными.

НАТО призвало Россию срочно продлить зерновую сделку, чтобы «продовольствие достигло тех, кто в нем больше всего нуждается». Также альянс призвал Россию прекратить «милитаризацию продовольствия».

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Вера Владзиевская
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