НАТО призвало Россию срочно продлить зерновую сделку

НАТО призвало Россию пересмотреть решение о зерновой сделке и срочно ее продлить

Североатлантический альянс призвал Россию пересмотреть решение о приостановке участия в зерновой сделке и срочно продлить ее при посредничестве ООН, чтобы «продовольствие достигло тех, кто в нем больше всего нуждается». Заявление официального представителя НАТО Оаны Лунгеску приводит Reuters.

Также альянс призвал Россию прекратить «милитаризацию продовольствия». Лунгеску отметила, что все члены НАТО приветствовали соглашение, заключенное с помощью Турции. «Этот экспорт [зерна] помог снизить цены на продукты питания во всем мире», — добавила Лунгеску.

Ранее глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель также призвал Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке.

29 октября Минобороны РФ объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Министерство связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и назвало ее террористическим актом.

