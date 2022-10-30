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10:33, 30 октября 2022Мир

Евросоюз призвал Россию отменить решение по зерновой сделке

Глава дипломатии ЕС Боррель призвал РФ отменить решение по участию в зерновой сделке

Фото: Guillaume Périgois / Unsplash

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал Россию отменить решение о приостановке участия в зерновой сделке. Свои слова он высказал в Twitter.

Боррель также заявил, что такое решение «ставит под угрозу основной экспортный маршрут столь необходимого зерна и удобрений для преодоления глобального продовольственного кризиса».

29 октября Минобороны РФ объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Министерство связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и назвало ее террористическим актом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также призвал Россию возобновить участие в зерновой сделке. Он заявил, что США сожалеют о приостановке участия в деятельности в рамках черноморской зерновой инициативы, запущенной при содействии ООН.

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Антон Похиляк
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