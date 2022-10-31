В России оценили решения по зерновой сделке без участия Москвы

В МИД России назвали ни к чему не обязывающими решения по зерновой сделке без Москвы

Решения по зерновой сделке в случае их принятия без участия Москвы ни к чему не обязывают. Об этом «Известиям» рассказал источник в российском МИД.

Он напомнил, что Россия приостановила участие в гуманитарной инициативе и официально уведомила об этом Совместный координационный центр в Стамбуле.

Вечером 30 октября Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Стороны без участия России договорились, что 31 октября по гуманитарному коридору пройдут 14 судов.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.