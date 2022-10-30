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23:29, 30 октября 2022Мир

Движение судов в Черном море согласовали без участия России

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов в Черном море без участия России

Фото: Unsplash

Украина, Турция и ООН согласовали план движения 14 судов 31 октября в Черном море в рамках зерновой сделки. Об этом сообщили в расположенном на территории Университета национальной обороны Турции в Стамбуле Совместном координационном центре (СКЦ), передает ТАСС.

Было решено, что по морскому гуманитарному коридору должны пройти 12 идущих из Украины судов и два — прибывающих.
«Делегация ООН… проинформировала делегацию Российской Федерации о перемещениях в соответствии с установленными процедурами СКЦ», — говорится в сообщении центра.

Работу СКЦ координируют представители Турции, Украины, России и ООН.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

Марина Совина
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