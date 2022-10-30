Генсек ООН включился в возобновление зерновой сделки

Генсек ООН Гутерриш начал проводить активные контакты ради возобновления зерновой сделки

После отказа России от зерновой сделки, произошедшей после атаки беспилотников на корабли Черноморского флота России в Севастополе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш начал проводить активные контакты для возобновления инициативы. Об активном включении генсека организации в процесс говорится в комментарии его официального представителя Стефана Дюжаррика, передает РИА Новости.

По его словам, Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией с черноморской зерновой инициативой, ради решения связанных с ней вопросов он отложил отъезд на саммит Лиги арабских государств в Алжире. Его главной цель является возобновление и полная реализация инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений с Украины, а также устранение препятствий для экспорта российских товаров.

Ранее срочно продлить зерновую сделку Москву призвало НАТО. В заявлении официального представителя организации Оаны Лунгеску говорится, что Россия должна прекратить «милитаризацию продовольствия», а вывоз зерна из украинских портов уже позволил значительно снизить цены на продукты питания в мире.

Минобороны России объяснило остановку сделки запуском боевого дрона с судна, которое следовало по зерновому коридору. Российские военные также уверены, что в планировании и реализации атаки принимали участие британские специалисты.