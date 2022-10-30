Минобороны провело экспертизу найденных в акватории Севастополя беспилотников

Минобороны подняло на поверхность обломки беспилотников, атаковавших Севастополь

Минобороны России обнаружило и подняло на поверхность обломки беспилотников, которые были задействованы в атаке на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Специалисты провели экспертизу навигационных модулей, которые были установлены на морских беспилотных аппаратах. По результатам проверки утверждается, что их запуск был осуществлен с побережья в районе Одессы.

«Координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности "зернового коридора" в Черном море», — отмечается в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полученные данные могут свидетельствовать о предварительном запуске аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными союзниками для вывоза сельхозпродукции из морских портов Украины.

Корабли Черноморского флота, атакованные беспилотными летательными аппаратами вблизи Севастополя 29 октября, обеспечивали безопасность при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины. После атаки постоянное представительство России при ООН запросило проведение заседания Совета Безопасности организации на 31 октября.

В Минобороны России заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару. Он отметил, что британские специалисты находились в городе Очакове в Николаевской области.