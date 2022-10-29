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13:59, 29 октября 2022Россия

В Минобороны заявили о причастности Британии к атаке БПЛА ВСУ на Севастополь

Представитель МО Конашенков заявил, что Британия причастна к атаке БПЛА ВСУ на Севастополь
СюжетМинобороны:

Фото: Ministry of Defence of the Russi / Globallookpress.com

Великобритания причастна к атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городе Черноморский флот России. Об этом во время ежедневного брифинга журналистам сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, Великобритания была вовлечена в атаку на уровне подготовки британскими военными специалистами украинских военных, ответственных за удар по Севастополю. Также в Минобороны назвали атаку терактом.

«Подготовка данного террористического акта и обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций осуществлялись под руководством находящихся в городе Очаков Николаевской области Украины британских специалистов», — заявил он.

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Конашенков отметил, что специалисты из этого подразделения ответственны за атаку на российские газопроводы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов в Севастопольской бухте была самой массированной с начала специальной военной операции на Украине.

Об атаке Вооруженных сил Украины, совершенной с помощью беспилотников, стало известно утром 29 октября.

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Валерий Розенберг
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