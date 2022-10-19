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19:21, 19 октября 2022Экономика

В России рассказали о рекорде по сбору зерна в бункерном весе

Минсельхоз сообщил о рекорде по сбору зерна в 147,5 миллиона тонн в бункерном весе

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Россия достигла исторического рекорда по сбору зерна — 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.

«Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом», — сказал глава ведомства Дмитрий Патрушев.

Ранее в мае он анонсировал близкий к рекордному урожай зерновых в 2022 году, а в августе допускал ухудшение ситуации.
Тогда Патрушев отмечал, что планы по экспорту зерна на уровне 50 миллионов тонн по итогам уборочной кампании могут не реализоваться. Он указывал на сложности с поставками комплектующих к технике иностранного производства, сильные дожди на отдельных территориях, ветры, высокую влажность, а также холодную весну.

Бункерный вес, приведенный в актуальном сообщении, предполагает вес без очистки и обработки. Он бывает на 6-8 процентов выше так называемого амбарного веса, следует из материалов отраслевого портала Совэкон.

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Платон Щукин
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