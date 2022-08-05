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В России допустили ухудшение ситуации с урожаем зерна

Глава Минсельхоза Патрушев заявил о возможности снижения плана по экспорту зерна

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Планы по экспорту зерна на уровне 50 миллионов тонн по итогам нынешней уборочной кампании могут не реализоваться в связи с возможностью ухудшения ситуации с урожаем. Об этом заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев, говорится в сообщении официального Telegram-канала ведомства.

В ходе выездного заседания оперштаба Минсельхоза в Башкирии чиновник подчеркнул, что внутренние потребности страны будут обеспечены полностью. Однако с поставками на внешние рынки ситуация сложная.

В качестве причин вероятного невыполнения поставленного плана чиновник назвал сложности с поставками комплектующих к технике иностранного производства, сильные дожди на отдельных территориях, ветры, высокую влажность, а также холодную весну.

К настоящему времени убрано 27 процентов площадей, собрано около 55 миллионов тонн зерновых. Текущую урожайность Патрушев назвал «неплохой», но констатировал, что пока объем собранных зерновых заметно меньше, чем год назад в этот же период.

Глава Минсельхоза добавил, что ситуация по пшенице на глобальном рынке в целом непростая. Засуха в США и Европе, наводнения в Австралии и непогода в Индии приведет к тому, что мировое предложение по пшенице упадет. Кроме того, уверен Патрушев, из-за природных аномалий ухудшится качество пшеницы в Северной Америке.

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Платон Щукин
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