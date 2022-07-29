США заявили о готовности поставить рекордный урожай пшеницы

США заявили о готовности поставить рекордный урожай яровой пшеницы

США готовы поставить рекордный урожай яровой пшеницы в ближайшие недели. Это поможет уменьшить ее глобальный дефицит, пишет Bloomberg.

Прогнозируется, что поля в Северной Дакоте, крупнейшем штате США по производству зерна, дадут рекордно высокие 49,1 бушеля на акр. Северная Дакота производит около половины урожая яровой пшеницы в стране. Мир сильно рассчитывает на поставки американских ферм, которые помогут пополнить зернохранилища. Спецоперация на Украине продолжает подвергать риску более четверти мирового экспорта пшеницы, отмечает агентство.

Однако посевы замедлились из-за ливней и наводнений на северных равнинах. Это последовало за прошлогодней сильной засухой, которая привела к сокращению урожая как в США, так и в Канаде. При этом фермеры смогли наверстать упущенное — с тех пор в значительной степени благоприятная погода ослабила опасения по поводу поставок, заявили эксперты.

Фьючерсы на яровую пшеницу упали на 33 процента по сравнению с самым высоким показателем более чем за десятилетие, достигнутым в мае. При этом любые признаки проблем могут снова привести к резкому росту цен и оживить инфляционное давление на продукты питания.

Представители России, Украины Турции и ООН 22 июля в Стамбуле подписали соглашение о вывозе украинского зерна по Черному морю через порты Южный, Черноморск и Одесса. Сделка сняла ограничения на поставки российской сельхозпродукции на мировой рынок и определила алгоритм вывоза украинского зерна по Черному морю.