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Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе украинского зерна

Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины по Черному морю

Фото: Umit Bektas / Reuters

Представители России, Украины Турции и Организации Объединенных Наций подписали соглашение о вывозе украинского зерна через Черное море. Трансляцию вел РБК.

На церемонии в Стамбуле присутствовали генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Шойгу подписал договор с Турцией и ООН отдельно, позже на подписание вышел украинский министр.

При этом издание «Страна.ua» ранее уже сообщало о том, что Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна. Согласно документу об экспорте, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них будут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

Елизавета Наумова
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