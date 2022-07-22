Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна

Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна

Киев подписал свою часть соглашения с Анкарой и Организацией Объединенных Наций об экспорте зерна из украинских портов. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Уточняется, что подпись под документом поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России», — говорится в сообщении.

По информации издания, контроль портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» остается за Киевом. В них смогут находиться лишь те суда, которые «смогут обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений».

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Москва и Киев не будут подписывать договор по зерну друг с другом. Он пояснил, что украинская сторона подпишет документы с Анкарой и ООН, а российская — также заключит с ними зеркальные соглашения.

21 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал подписание соглашения по экспорту украинского зерна в Стамбуле. Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по данному вопросу состоялась 13 июля — переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы.

