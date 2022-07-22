Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об отсутствии прямого договора по зерну между Россией и Украиной

Подоляк заявил, что прямого договора между Россией и Украиной по зерну не будет

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Россия и Украина не будут подписывать договор по зерну друг с другом. Об отсутствии прямого соглашения заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Предварительно. Украина не подписывает никакие документы с Россией», — сообщил он и пояснил, что Киев подписывает документы с Анкарой и ООН, Москва также подписывает с ними зеркальные соглашения.

Ранее стало известно, что в Стамбул прибыл глава Минобороны России Сергей Шойгу. По информации турецких СМИ, он вместе с турецким коллегой будет принимать участие в процедуре подписания документов об экспорте зерна.

До этого в Турцию прибыл генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.

Подписание соответствующего документа ранее анонсировал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Встреча делегаций России, Турции, Украины и ООН по данному вопросу состоялась 13 июля — переговоры прошли в закрытом формате без присутствия прессы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Украина подписала свою часть соглашения об экспорте зерна
Граничащий с Украиной регион продлил высокий уровень террористической опасности
Омбудсмен ДНР рассказала о встрече украинского военнопленного с женой в Донбассе
Стивен Кинг устыдился своих слов о Степане Бандере
России спрогнозировали рост ипотеки
Предсказано будущее российской авиации после санкций
В убийстве роccийского дизайнера заподозрили ее бывшую любовницу
ЦБ снизил ключевую ставку
Испания предложит Европе немного газа
В Дагестане автомобиль с людьми упал в ущелье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.