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Власти предсказали рекордный урожай зерновых в России

Минсельхоз заявил, что урожай зерна в России в 2022 году может приблизиться к рекорду

Фото: Pexels / Pixabay

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев предсказал близкий к рекордному урожай зерновых в 2022 году, пишет РИА Новости. По его словам, он может существенно превысить прошлогодний уровень.

Рекорд был установлен в 2017 году, когда Россия собрала 135,539 миллиона тонн зерна. В прошлом году страна получила 120,656 миллиона тонн зерна. В середине мая президент Владимир Путин допустил, что сбор зерновых в текущем году будет на уровнях, близких к максимальным, — 130 миллионов тонн.

«Урожай зерновых в России в 2022 году может существенно превысить итоги прошлого года и достигнуть уровней, о которых говорил президент, по сути — приблизится к максимальному», — подтвердил Патрушев. Он добавил, что в текущем 2021-2022 сельхозгоду экспорт зерна из России может составить более 37 миллионов тонн, а в следующем — 50 миллионов тонн.

При этом глава Минсельхоза подчеркнул, что механизм квот на экспорт зерновых сохранится и в новом сезоне. Ведомство может поменять формулу зернового демпфера в случае быстрого укрепления рубля, но сейчас она «работает нормально». Патрушев также анонсировал отдельную квоту по экспорту зерна для Дальнего Востока в 2023 году, в том числе по кукурузе.

В мае страны-участницы G7 задумались о создании «зернового» альянса, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России. Задачи объединения — обеспечить финансирование и сотрудничество государств-членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита.

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Софья Ермакова
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