Семь стран создадут «зерновой» альянс против России

«Большая семерка» обеспечит мир продовольствием в условиях дефицита зерна

Представители G7 («Группа семи») создадут «зерновой» альянс, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник.

Странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, поскольку они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, отмечает издание. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита. Инициатива создания альянса принадлежит министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце и президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

По данным издания, Россия блокирует отгрузки пшеницы из украинских портов, зерно не может пересечь границу. Ситуация также усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы. Цены на нее рекордно взлетели — на момент написания новости цена на пшеницу составляет 456 долларов за тонну (против 438,25 евро 16 мая).

В настоящее время на Украине находится 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна, подсолнечного масла. Эти поставки нужны как украинской экономике, так и для предотвращения голода в Африке и на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил у главы США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.