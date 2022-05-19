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Семь стран создадут «зерновой» альянс против России

«Большая семерка» обеспечит мир продовольствием в условиях дефицита зерна

Фото: Shutterstock

Представители G7 («Группа семи») создадут «зерновой» альянс, чтобы предотвратить проблемы с поставками продовольствия и блокадой украинских портов со стороны России, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источник.

Странам Африки и Ближнего Востока угрожает голод, поскольку они зависят от дешевого экспорта зерновых с Украины, отмечает издание. Задачи альянса — обеспечить финансирование и сотрудничество государств — членов G7 в рамках продовольственного снабжения в условиях дефицита. Инициатива создания альянса принадлежит министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце и президенту Всемирного банка Дэвиду Малпассу.

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По данным издания, Россия блокирует отгрузки пшеницы из украинских портов, зерно не может пересечь границу. Ситуация также усугубляется запретом Индии на экспорт пшеницы. Цены на нее рекордно взлетели — на момент написания новости цена на пшеницу составляет 456 долларов за тонну (против 438,25 евро 16 мая).

В настоящее время на Украине находится 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна, подсолнечного масла. Эти поставки нужны как украинской экономике, так и для предотвращения голода в Африке и на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский ранее попросил у главы США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.

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Платон Щукин
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