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Цена на пшеницу побила рекорд на европейском рынке

AFP: цена на пшеницу в понедельник побила абсолютный рекорд на европейском рынке

Фото: Anindito Mukherjee / Reuters

Цена на пшеницу в понедельник, 16 мая, побила абсолютный рекорд на европейском рынке. Об этом сообщает Agency France Press (AFP).

Отмечается, что торги закрылись на отметке 438,25 евро за тонну после объявленного Индией эмбарго на экспорт зерновых.

«Это абсолютный рекорд <...> на бирже Euronext. Предыдущий рекорд датируется 7 марта 2022 года, когда торги пшеницей закрылись на уровне 422,50 евро за тонну», — сообщил брокер французской брокерской компании Inter-Courtage Дамьен Веркамбр.

14 мая стало известно, что Индия запретила экспорт пшеницы с целью удержать контроль над внутренним рынком на фоне скачка мировых цен. «Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <...>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами», — сообщило министерство торговли и промышленности страны.

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Марина Совина
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