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Путин анонсировал рекордный урожай зерна за всю историю России

Путин заявил, что урожай зерна в России в 2022 году может составить рекордные 130 млн тонн

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Россию в текущем году ожидает рекордный за всю историю сбор зерновых. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляцию которого ведет платформа «Смотрим».

Глава государства со ссылкой на предварительный оценки специалистов анонсировал, что урожай может составить 130 миллионов тонн, из которых 87 миллионов пшеницы.

«В этом году ожидается хороший урожай», — заключил президент.

6 апреля сообщалось, что российские компании дополнительно наращивают производство муки и зерновых. Так, за первые два месяца текущего года выпуск муки зерновых и других культур вырос на 9,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, пшеничной и ржано-пшеничной муки — на 10,5 процента, а макаронных изделий — на 10,9 процента.

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Варвара Кошечкина
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