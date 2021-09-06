Прогноз по урожаю зерна в России резко сократили

Российский зерновой союз сократил прогноз по урожаю пшеницы до 75 миллионов тонн

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде регионов Российский зерновой союз сократил прогноз по сбору зерна. Резко снижены ожидания по пшенице — с 82-83 миллионов тонн до 75 миллионов. Об этом заявил президент отраслевого объединения Аркадий Злочевский, передает «Интерфакс».

Общий прогноз снижен до 118 миллионов тонн, а экспорт зерна в текущем сельскохозяйственном году, который начался 1 июля 2021 года, составит 45 миллионов тонн. Из них 35 миллионов придется на пшеницу.

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По сравнению с показателями прошлого года эти числа ниже на 3,5 миллиона и 4 миллиона тонн соответственно. Тем не менее Злочевский ожидает, что Россия в текущем сельхозгоду сохранит мировое лидерство в поставках пшеницы.

Ранее с аналогичными прогнозами выступили экспертные центры, однако их подсчеты были несколько выше. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) полагает, чтобы сборы пшеницы упадут до 78,5 миллиона, аналитический центр «СовЭкон» ожидает сборы районе 76,4 миллиона тонн.

В прогнозе Минсельхоза США говорится, что сборы пшеницы российских аграриев составят 72,5 миллиона тонн вместо ожидавшихся ранее 85 миллионов тонн. Первым с таким предсказанием выступил Росгидромет, однако тогда Минсельхоз России обвинил синоптиков в информационном сбросе.

Между тем Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило о рекордном объеме сборе ранних зерновых и зернобобовых культур в истории страны.