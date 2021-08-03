Прогноз по сбору урожая в России резко ухудшили

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) резко ухудшил прогноз сбора пшеницы в России с 81,5 до 78,5 миллиона тонн, а аналитический центр «СовЭкон» — с 82,3 до до 76,4 миллиона тонн. Прогноз по урожаю снизил и Российский зерновой союз, пишет «Интерфакс».

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Организация предсказывает, что показатель будет на уровне 79-80 миллионов тонн (вместо 82,5-83). Это на семь процентов меньше, чем в прошлом году. Такая тенденция объясняется снижением посевных площадей под пшеницей, прежде всего под озимой. Суммарное сокращение площади под ней составило 1,3 миллиона гектаров.

Также будет собрано меньше ячменя, уверены эксперты. Снижен и прогноз валового сбора зерна до 127-128 миллионов тонн против 129-130 миллионов тонн ранее. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина считает, что это ударит по экспортному потенциалу страны.

Она полагает, что экспорт пшеницы составит 37-37,5 миллиона тонн, а не 40 миллионов, как прогнозировалось ранее. Рынки уже отреагировали на изменения — цены пошли вверх.

Ранее Министерство сельского хозяйства отреагировало на прогноз Росгидромета по урожаю зерна, в котором говорилось о его снижении на 11 миллионов тонн по сравнению с прошлым годом. Чиновники обвинили коллег в информационном вбросе, который может быть использован для манипуляций.